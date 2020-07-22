Москва, , 16:11 — REGNUM Отношения между Россией и Алжиром — это отношения двух стратегических партнёров, заявил 22 июля российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с алжирским коллегой Сабри Букадумом.

Приветствуя алжирского министра иностранных дел в Москве, Лавров отметил, что между Алжиром и Россией «очень добрые, взаимоуважительные, дружеские отношения, отношения стратегического партнёрства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Лаврова и Букадума состоялась в Москве 22 июля. 13 июля между президентами России и Алжира прошли телефонные переговоры.

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