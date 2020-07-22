Тбилиси, , 16:08 — REGNUM Очередная информация о преступлении, на этот раз о гибели 23-летней девушки, оживила грузинскую оппозицию, лидеры которой посыпали новую серию обвинений в адрес нынешней власти Грузии.

Главное, на чем заостряют внимание основные оппоненты правительства «Грузинской мечты», — «небывалый расцвет преступности», которого, как утверждают лидеры оппозиции, в период правления партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» не было.

«Не проходит и дня, чтобы мы не узнали о чем-то ужасном. Каждый день случаются убийства, насилие. Это результат той атмосферы, которую создала «Грузинская мечта». Она способствовала расцвету преступности в стране», — с удовлетворением отметил соратник Саакашвили, председатель фракции «Национальное движение» парламента Грузии Роман Гоциридзе.

По его мнению, «Грузинская мечта» в течение всех 8 лет активно использовала преступников для запугивания населения перед каждыми выборами, она фактически «выпустила джина из бутылки», в результате чего в стране воцарился синдром безнаказанности.

«Фактически вернулись времена Шеварднадзе. Единственный выход — смена этой власти и указание преступникам их места», — подчеркнул Гоциридзе.

Аналогичного мнения придерживаются и «бывшие» соратники «Национального движения» из «Европейской Грузии». Как заявил депутат Отар Кахидзе, население утратило доверие к правоохранительной системе в условиях правления «Грузинской мечты». По его словам, до тех пор, пока родственники и друзья Тамар Бачалиашвили вчера вечером не перекрыли дорогу и не устроили акцию, полиция пальцем не пошевелила, чтобы найти пропавшую.

«Они собрали столько полицейских на акции протеста семьи Бачалиашвили, что если бы даже половину направили на поиски, в первый же день пропажи девушки нашли бы эту машину. Это значит, что министерство внутренних дел, наша полиция во главе с начальником охраны Иванишвили не готовы к тому, чтобы защищать наше общество», — подчеркнул Кахидзе.

Он, как и Гоциридзе, считает, что это правительство необходимо сменить, так как оно создало в полиции беспредел, а в стране — тотальное ощущение незащищенности.

«Эту реальность мы должны изменить на выборах», — подчеркнул Кахидзе.

Отметим, что подобные комментарии удовлетворенной оппозиции подкрепляют собственными версиями и суждениями оппозиционно настроенные телеканалы, которые свободно вещают на антиправительственной волне и выдвигают в адрес нынешней власти массу собственных домыслов и обвинений. А параллельно из-за рубежа наставления своим соратникам в Грузии продолжает давать экс-президент Саакашвили.

Приближенные к нынешней власти аналитики считают, что обострение в стране криминогенной ситуации на руку не правительству «Грузинской мечты», а именно его оппонентам, которые стремятся внушить населению, что установить в стране порядок могут только представители бывшей власти. Они ссылаются и на те тайные аудиозаписи, которые в предыдущий период время от времени публиковались на том или ином украинском сайте и в которых экс-президент обсуждал со своими соратниками пути и способы обострения ситуации и борьбы за власть в Грузии. И среди этих методов рассматривал, в том числе, жертвы и кровопролитие.

Напомним, что автомобиль с телом погибшей 23-летней Тамар Бачалеишвили сотрудники правоохранительных органов обнаружили сегодня в лесу Тетрицкаройского района. Поиски пропавшей девушки продолжались в течение 5 дней.