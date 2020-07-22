Москва, 22 июля 2020, 16:08 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын старается не допустить того, чтобы руководители северокорейской армии создали собственные армейские клики, предположил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что на заседании Центрального военного комитета правящей Трудовой партии Кореи был рассмотрен вопрос «по освобождению от должности и назначению на должность командиров главных инстанций силовых ведомств».
Наиболее вероятное объяснение этого, как полагает Ланьков, заключается в том, что лидер КНДР несколько опасается собственных генералов и старается не допустить того, чтобы они создали собственные армейские клики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM ранее Ланьков объяснил, что в первые годы своего правления лидер КНДР Ким Чен Ын менял высшее военное начальство с невероятной частотой, но с точностью можно говорить только об одном репрессированном армейском руководителе высокого ранга.
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