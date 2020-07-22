Москва, , 16:04 — REGNUM В первые годы своего правления лидер КНДР Ким Чен Ын менял высшее военное начальство с невероятной частотой, но с точностью можно говорить только об одном репрессированном армейском руководителе. Об этом 22 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Так он прокомментировал информацию о том, что на заседании Центрального военного комитета правящей Трудовой партии Кореи был поднят вопрос об освобождении «от должности и назначению на должность командиров главных инстанций силовых ведомств».

«Что касается перестановок в военном руководстве, то тут остается только улыбнуться и сказать: мы этого давно не слышали, — отметил Ланьков. — Дело в том, что в первые годы своего правления Ким Чен Ын менял высшее военное начальство с невероятной частотой. Периодически появлялись слухи, что тот или иной руководитель репрессирован. Но с полной достоверностью мы знаем лишь о том, что был репрессирован бывший начальник Генерального штаба Ли Ён Хо. О том, что он был репрессирован, мы знаем по очень простой причине — на всех фотографиях, на которых он раньше присутствовал, его убирали методом фотошопа».

Как пояснил Ланьков, в Северной Корее принято убирать изображения репрессированных.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, что в начале своего правления лидер КНДР Ким Чен Ын пытался существенно ограничить размеры внешнеэкономической деятельности армии, право северокорейских военных на занятие бизнесом и теперь, возможно, хочет снова запустить эту кампанию.

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