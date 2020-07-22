Вена, , 15:54 — REGNUM Постоянное представительство РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выступило с решительным осуждением нападения, совершённого полицейскими в американском Портленде на сотрудников съёмочной группы Первого канала. Об этом говорится в сообщении димпимсии в Twitter.

«Решительно осуждаем нападение полицейских на журналистов @channelone_rus, освещавших протесты в Портленде», — говорится в заявлении.

https://twitter.com/RF_OSCE/status/1285904527451979776

Также российские дипломаты призвали американских коллег «выполнять положения решения СМИД ОБСЕ о безопасности журналистов».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Портленде в американском штате Орегон сотрудники съёмочной группы Первого канала, освещавшие массовые акции протеста в городе, подверглись нападению со стороны американской полиции. По словам заместителя генерального директора Первого канал, директора Дирекции информационных программ Кирилла Клейменова, журналисты серьёзно не пострадали, но небольшой ущерб здоровью есть, а вот оборудование разбито.

В МИД РФ осудили нападение на российских журналистов в США. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала компетентные органы США обеспечить надлежащее отношение к прессе в соответствии с международными обязательствами в области прав человека и свободы СМИ.