Москва, , 15:44 — REGNUM Корабли и авиация Объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО, участвующие в учениях Sea Breeze — 2020 в Чёрном море, отслеживаются российским Черноморским флотом. Об этом сообщили 22 июля журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

Отмечается, что комплекс мероприятий по слежению за действиями участников манёвров выполняют силы и средства Черноморского флота. Активная фаза учений проходит в северо-западной части Чёрного моря, в ней задействованы корабли и авиация ВМС США и стран-партнёров.

Как сообщало ИА REGNUM, двадцатые международные военные учения Sea Breeze начались 20 июля, они продлятся семь дней. Среди участников — ракетный эсминец типа USS Porter класса Arleigh Burke.

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