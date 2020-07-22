Москва, 22 июля 2020, 15:38 — REGNUM Командный состав вооруженных сил КНДР активно использует имеющиеся у него возможности для коррупции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Так он прокомментировал сообщение северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), по информации которого на расширенном заседании Центрального военного комитета правящей Трудовой партии Кореи «был рассмотрен организационный вопрос по освобождению от должности и назначению на должность командиров главных инстанций силовых ведомств».
Как пояснил Ланьков, речь идет и о продаже горюче-смазочных материалов «налево», и сдаче солдат в аренду как государственным, так и частным предприятиям.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации ЦТАК, на заседании также «обсуждались вопросы активизации партийного воспитания и руководства командирами и политработниками народной армии в соответствии с идеями и требованиями партии».
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