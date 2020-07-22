Москва, , 15:38 — REGNUM Командный состав вооруженных сил КНДР активно использует имеющиеся у него возможности для коррупции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Так он прокомментировал сообщение северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), по информации которого на расширенном заседании Центрального военного комитета правящей Трудовой партии Кореи «был рассмотрен организационный вопрос по освобождению от должности и назначению на должность командиров главных инстанций силовых ведомств».

«Когда речь идет об усилении партийно-воспитательной работы, это говорит о том, что, по мнению руководства страны, с этой работой дела обстоят не лучшим образом, — сказал Ланьков. — Проблемы северокорейских вооруженных сил довольно старые. Есть небольшая часть, элитные подразделения, у которых все хорошо и с дисциплиной, и с боеспособностью. И есть значительная часть огромной северокорейской армии, в которой сейчас чуть более миллиона военнослужащих. Она состоит из подразделений второго и третьего уровней готовности, в которых и с военной дисциплиной, и с боевой подготовкой дела обстоят не лучшим образом. Вдобавок ситуацию сильно осложняет то, что командный состав широко использует имеющие возможности для коррупции».

Как пояснил Ланьков, речь идет и о продаже горюче-смазочных материалов «налево», и сдаче солдат в аренду как государственным, так и частным предприятиям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации ЦТАК, на заседании также «обсуждались вопросы активизации партийного воспитания и руководства командирами и политработниками народной армии в соответствии с идеями и требованиями партии».

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