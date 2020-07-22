Москва, , 15:33 — REGNUM Закон, приравнивающий отчуждение территории РФ к экстремизму, является частью комплексного подхода. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Закон полностью соотносится с законопроектом, внесенным недавно в Госдуму комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Им предусмотрено оперативное ограничение доступа к информации в Интернете, содержащей обоснование или оправдание экстремистской деятельности. Роскомнадзор будет должен ограничивать доступ к такой информации по решению генерального прокурора РФ.

«Таким образом, предложен комплексный законодательный подход к исполнению конституционных требований, к обеспечению безопасности и нерушимости рубежей нашей Родины», — подчеркнул Пискарёв.

Кроме того, в развитие этой нормы в Госдуму внесены законопроекты, предусматривающие изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях, ими устанавливаются санкции за действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ, а также за призывы к таким действиям.

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