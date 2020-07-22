Москва, 22 июля 2020, 15:33 — REGNUM Европейскиё союз не воспользовался возможностью стабилизировать отношения между ЕС и Россией и отказался заключить соглашение о безвизовом режиме. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По словам дипломата, это был «политический просчёт» со стороны Евросоюза.
Напомним, переговоры об упрощении процедур визового режима между Европейским союзом и Россией были заморожены с 2013 года. При этом в мае 2013 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что работа в этом направлении перешла в заключительную стадию. Тогда глава российского внешнеполитического ведомства отмечал, что «с обеих сторон предпринимаются взаимно согласованные меры, выполнение которых позволит полностью отказаться от визового режима для краткосрочных поездок граждан России и Евросоюза». На сегодняшний день переговоры по этому вопросу никак не продвинулись.
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