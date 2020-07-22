Москва, , 15:33 — REGNUM Европейскиё союз не воспользовался возможностью стабилизировать отношения между ЕС и Россией и отказался заключить соглашение о безвизовом режиме. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, это был «политический просчёт» со стороны Евросоюза.

«Мы можем только сожалеть, что в какой-то момент сыграла какая-то повестка дня, и Евросоюз оказался не готов заключить соответствующее соглашение, для которого были все предпосылки, и была проведена поистине титаническая работа», — сказал в интервью ТАСС замглавы МИД РФ.

«На сегодняшний день понятно, что это был политический просчет и та подпорка, которая могла бы стабилизировать отношения РФ и ЕС, не была построена», — заключил дипломат.

Напомним, переговоры об упрощении процедур визового режима между Европейским союзом и Россией были заморожены с 2013 года. При этом в мае 2013 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что работа в этом направлении перешла в заключительную стадию. Тогда глава российского внешнеполитического ведомства отмечал, что «с обеих сторон предпринимаются взаимно согласованные меры, выполнение которых позволит полностью отказаться от визового режима для краткосрочных поездок граждан России и Евросоюза». На сегодняшний день переговоры по этому вопросу никак не продвинулись.

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