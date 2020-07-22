Москва, , 15:28 — REGNUM Межправительственная комиссия России и Алжира по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) проведет свое заседание во второй половине текущего года. Об этом 22 июля рассказал на брифинге по итогам переговоров с министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства России, обе стороны дали свою положительную оценку деятельности межправительственной комиссии двух стран по военно-техническому сотрудничеству.

«Очередное заседание этой структуры также планируется на вторую половину нынешнего года», — заявил Лавров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что информация в СМИ о том, что Россия пытается договориться с Нидерландами о внесудебном соглашении по делу о крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом, не соответствует действительности.