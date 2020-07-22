Москва, , 15:18 — REGNUM Россия никогда не ставила ни на одну из сторон конфликта в Ливии, работа со всеми ливийскими политическими силами продолжается и сейчас. Об этом заявил 22 июля глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Алжира.

«В отличие от многих других внешних игроков Россия никогда не пыталась делать какие-то ставки в ливийской игре», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Москву в разное время посещали представители разных сил, контакты с Ливией сейчас также поддерживаются, добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил об особом внимании России к задаче немедленного прекращения огня в Ливии, отметив, что оно должно стать не финалом, а этапом работы по урегулированию в этой стране.

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