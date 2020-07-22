Москва, , 15:09 — REGNUM Компетентным органам США следует обеспечить надлежащее отношение к прессе в соответствии с международными обязательствами в области прав человека и свободы СМИ. С таким призывом сегодня, 22 июля, к американской стороне обратилась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя нападения на российских журналистов в Портленде.

Полиция на акциях протеста в США (сс) Mike Shaheen

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«Считаем недопустимыми намеренные агрессивные действия американских силовых структур против представителей СМИ», — подчеркнула дипломат.

Захарова указала на то, что это не первый случай «непропорционального силового воздействия полиции США на российских журналистов».

«Вынуждены вновь обратиться в связи с данной ситуацией в международные организации, призванные защищать права и свободы журналистов», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Портленде в американском штате Орегон сотрудники съёмочной группы Первого канала, освещавшие беспорядки в городе, подверглись нападению со стороны американской полиции. По словам заместителя генерального директора, директора Дирекции информационных программ Первого канала Кирилла Клейменова, сотрудники съемочной группы серьёзно не пострадали, но небольшой ущерб здоровью есть, а вот оборудование разбито.