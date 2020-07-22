Москва, , 15:10 — REGNUM Россия, работающая со всеми участниками ливийского кризиса, уделяет особое внимание задаче немедленного прекращения огня. Об этом заявил 22 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим алжирским коллегой Сабри Букадумом.

Лавров подчеркнул, что работа ведётся с каждым из игроков конфликта, в том числе с соседями Ливии и другими внешними участниками. Москва особенно нацелена на немедленное прекращение боевых действий, но не в качестве финальной точки усилий.

Это тот этап, который необходимо сразу продолжить в рамках комитета по решению военных вопросов и в рамках диалога по политическому урегулированию в Ливии, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров обсудил ливийское урегулирование с главой МИД Египта Самехом Шукри. Оба министра указали на переговорный путь решения конфликта как на единственно возможный.

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