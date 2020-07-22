Москва, , 15:00 — REGNUM Информация в СМИ о том, что Россия пытается договориться с Нидерландами о внесудебном соглашении по делу о крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом, не соответствует действительности. Об этом заявил 22 июля заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

«Нет, могу только опровергнуть, никаких переговоров мы не ведем», — сказал Грушко.

Ранее, 21 июля, прокуратура Нидерландов объявила, что дело о крушении MH17 будут рассматривать по существу не ранее 2021 года. Судебный процесс по этому делу возобновится 31 августа.

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