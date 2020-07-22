Москва, , 15:00 — REGNUM Законопроект о «гаражной амнистии» находится в высокой степени готовности, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В случае принятия закона «амнистия» будет действовать с 2021 по 2025 годы, сообщила замглавы правительства РФ.

Закон коснется более 4,5 млн автовладельцев, уточнила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о поддержке законопроекта и рассказал, что сам пострадал от отсутствия «гаражной амнистии».

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