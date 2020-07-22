Чебоксары, , 14:36 — REGNUM В Чувашии инвентаризацией полномочий органов местного самоуправления займётся правительственная комиссия. Соответствующее постановление подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Решение о проведении инвентаризации полномочий принято «в целях повышения эффективности осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения». Для координации данной работы будет создана правительственная комиссия, основная задача которой — организация эффективного взаимодействия Госсовета и органов власти при проведении инвентаризация «в части разграничения полномочий между органами местного самоуправления, а также перераспределения полномочий между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления».

По результатам работы должны будут выработаны предложения и рекомендация по вопросам разграничения и перераспределения полномочий, повышению эффективности работы органов местного самоуправления и качества оказания муниципальных услуг населению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Чувашии Олег Николаев поручил «критически посмотреть» на структуру министерств и ведомств, а также проанализировать соответствие штатной численности выполняемым задачам и эффективность работы данной структуры.

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