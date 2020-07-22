Москва, , 14:33 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому отчуждение территории РФ будет считаться экстремизмом, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Закон точно будет рассмотрен Совфедом на заседании 24 июля, сообщил один из авторов член Совфеда Андрей Клишас.

«Территориальная целостность государства и неприкосновенность госграниц, а также создание правовых механизмов, направленных на противодействие потенциально возможному нарушению этих основополагающих принципов организации государства в результате действия внешних и внутренних политических и общественных сил, являются категорически важными для любого суверенного государства», — отметил Клишас.

Уточняется понятие экстремистской деятельности. Согласно поправкам, нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части её территории, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, признается экстремизмом.

Сейчас экстремизмом признается (помимо прочего) нарушение целостности Российской Федерации.

Это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться», — подчеркнул Володин.

В развитие этой нормы в Госдуму внесены законопроекты, предусматривающие изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях, ими устанавливаются санкции за действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ, а также за призывы к таким действиям, отметил член Совфеда Константин Долгов. Очень важно, что нормами использован и закреплен принцип административной преюдиции, подчеркнул сенатор.

«Речь идет о штрафах в случае первого нарушения этой конституционной нормы — и для физических, юридических лиц и должностных лиц. И в случае, если будет повторное нарушение, последует уголовная ответственность», — отметил Долгов.

Предполагается уголовная ответственность за сепаратизм до 10 лет лишения свободы.