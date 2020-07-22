Москва, , 14:27 — REGNUM В наблюдении за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции приняли участие более 526 тысяч наблюдателей — представители политических партий, общественных организаций, в том числе региональных, что стало одним из наиболее масштабных проектов всего гражданского общества России, считает председатель Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ.

«Вместе со всем заинтересованным гражданским обществом страны нам удалось создать массовую независимую систему наблюдения за выборами и голосованием. Под эту работу подведена соответствующая федеральная и региональная законодательная база; эта система объединена единым кодексом этики и золотым стандартом наблюдения, который приняли наблюдатели и общественные организации, — сказал Григорьев. — В наблюдении за недавним общероссийским голосованием приняли участие более 526 тысяч наблюдателей — представители политических партий, общественных организаций, в том числе региональных».

По словам Григорьева, это стало одним из наиболее масштабных проектов всего гражданского общества России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, изменения в более чем 40 законов Республики Крым планируется подготовить в связи с внесением поправок в Конституцию России.

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