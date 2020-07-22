Москва, , 14:18 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. «Песочницы» могут быть как федеральными, так и региональными.

Определяется круг участников экспериментальных правовых режимов, а также регулируются правоотношения, возникающие в связи с их установлением и реализацией — в том числе изменением, приостановлением, прекращением, мониторингом, оценкой эффективности и результативности.

Правительство наделяется полномочием устанавливать изъятия из отдельных требований законодательства, перечень которых будет определяться федеральными законами по мере выявления требований, препятствующих появлению и внедрению цифровых инноваций. Правительство также получает право определять взамен новые правила для определенного круга лиц, на определенное время и на определенной территории в рамках проведения эксперимента.

Кроме того, закон разрешает регионам устанавливать свои экспериментальные правовые режимы в рамках своих полномочий по предметам ведения.

Подобные «регуляторные песочницы» уже действуют во многих странах, например, в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Сингапуре, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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