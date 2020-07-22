Москва, , 14:07 — REGNUM Россия и Алжир заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах. Об этом 22 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с алжирским коллегой Сабри Букадумом.

«У нас очень добрые, взаимоуважительные, дружеские отношения, отношения стратегического партнерства», — сказал Лавров. Он добавил, что стороны готовы работать над проектами в экономической, гуманитарной, образовательной и оборонной сферах.

Напомним, 22 июля министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум заявил, что благодарен России за поставки медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

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