Киев, , 13:56 — REGNUM Агрессивная политика России препятствует проведению реформ в государствах — партнерах проекта ЕС «Восточное партнерство».

Об этом на «круглом столе» 21 июля заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Слова чиновника публикует государственное информагентство «Укринформ».

По мнению Боднара, Россия «разными гибридными методами» пытается отвлечь государства «Восточного партнерства» от ключевой цели — а именно сближения и интеграции с ЕС.

«Давайте посмотрим, кто возбуждает общественное мнение и провоцирует беспокойство в Беларуси, что происходит в Молдове или обострение на Южном Кавказе. Так же ситуация в Украине… попытки дестабилизации. Это всё политика России», — подчеркнул представитель Киева.

Дипломат отметил, что опыт Украины по противодействию угрозам со стороны России будет «чрезвычайно полезен» для ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июня Боднар заявил, что Украине надо быть ментально готовой к тому, что Россия не остановится перед использованием Вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей. Представитель МИД заявил о возможности перехода учений Вооруженных сил России «Кавказ 2020» в военное наступление против Украины.

1 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил ЕС существенно усилить измерение безопасности в рамках инициативы «Восточное партнерство».