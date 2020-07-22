Москва, , 14:01 — REGNUM Причин для прекращения разработки новейших видов ракет с ядерным двигателем у России нет, тем более в условиях выхода США из договоров о контроле за вооружением. Об этом заявил бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский, передаёт 22 июля РИА Новости.

Бужинский прокомментировал заявление спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который назвал российские ракеты с ядерным двигателем «летающим Чернобылем» и потребовал прекратить их создание.

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Россия не откажется от разработки и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, подчеркнул генерал, напомнив о решении руководства США покинуть все договоры по вооружениям, включая ядерное. Более того, США продолжают усиливать свой ядерный потенциал.

«Отношения между Россией и США ухудшаются, и окончания этой конфронтации не видно, в этих условиях никто не будет прислушиваться друг к другу, особенно к мнению такого экзотического человека, как Маршалл Биллингсли», — заявил Бужинский.

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