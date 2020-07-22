Джакарта, , 13:45 — REGNUM Член парламента Индонезии Вилли Адитья призвал министерство обороны страны хорошо подумать прежде чем закупать истребители Eurofighter Typhoon у Австрии, сообщает Kompas.

По его словам, эти истребители схожи с российскими истребителями Су-35, закупка которых уже согласована.

«Министр обороны должен рассмотреть этот вопрос. С точки зрения инфраструктуры Индонезия гораздо лучше подготовлена к покупке Су-35», — заявил Вилли Адитья 22 июля 2020 года.

Ранее австрийские СМИ сообщили, что министр обороны Индонезии Прабово Субианто сделал предложение Австрии о закупке 15 истребителей Eurofighter Typhoon.

Глава отдела по связям с общественностью министерства обороны Индонезии Джоко Пурванто отказался комментировать эту новость.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия выразила заинтересованность в приобретении истребителей Eurofighter Typhoon.

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