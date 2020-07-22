Москва, , 13:43 — REGNUM В среду, 22 июля, в Госдуме в первый раз прошел отчет правительства РФ, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отчет правительства для ИА REGNUM прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Практика отчетов правительства перед государственной думой была введена еще в 20 108 году. И в этом плане Михаил Мишутин совершенно прав, что продолжил эту традицию, и обозначил полгода с момента своего вступления должность. Отчет правительства, представленный сегодня, носит не столько формальный характер, сколько смысловой, политический. В нем декларируются некие важные принципы, и рассказано, как они реализуются», — рассказал Виктор Потуремский.

«Основной момент, конечно, связан с тем, как действовало правительство в момент пандемии, и здесь есть что сказать. правительство реализовывало прагматичную стратегию, рассчитанную на то, чтобы не бежать во всех направлениях одновременно, а действовать точечно, по наиболее острым вопросам. И эта стратегия была эффективной. Метя также сильно впечатлили технологический блок отчета, связанный с цифровой трансформацией, и это имеет очень большое значение с точки зрения повышения качества работы власти на всех уровнях», — отметил эксперт