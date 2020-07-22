Москва, 22 июля 2020, 13:43 — REGNUM В среду, 22 июля, в Госдуме в первый раз прошел отчет правительства РФ, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отчет правительства для ИА REGNUM прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
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Эксперт: Мишустин совершенно прав, что продолжил традицию отчетов перед ГД
«Практика отчетов правительства перед государственной думой была введена еще в 20 108 году. И в этом плане Михаил Мишутин совершенно прав, что продолжил эту традицию, и обозначил полгода с момента своего вступления должность. Отчет правительства, представленный сегодня, носит не столько формальный характер, сколько смысловой, политический. В нем декларируются некие важные принципы, и рассказано, как они реализуются», — рассказал Виктор Потуремский.
«Основной момент, конечно, связан с тем, как действовало правительство в момент пандемии, и здесь есть что сказать. правительство реализовывало прагматичную стратегию, рассчитанную на то, чтобы не бежать во всех направлениях одновременно, а действовать точечно, по наиболее острым вопросам. И эта стратегия была эффективной. Метя также сильно впечатлили технологический блок отчета, связанный с цифровой трансформацией, и это имеет очень большое значение с точки зрения повышения качества работы власти на всех уровнях», — отметил эксперт
Отчет правительства РФ перед Государственной думой – одна из форм взаимодействия исполнительной и законодательной власти. В соответствии со статьей 114 Конституции РФ, правительство Российской Федерации представляет Госдуме ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой. Норма была внесена законом от 30 декабря 2008 года о поправке к Конституции Российской Федерации «О контрольных полномочиях Государственной думы в отношении правительства Российской Федерации».
Практику отчетов ввел Дмитрий Медведев, в то время являвшийся президентом РФ. На отчете присутствует не только премьер-министр, но и все члены правительства.
Сам отчет проходит по установленной процедуре. Традиционно в ходе пленарного заседания Госдумы время председателю правительства для выступления не ограничивают. После выступления депутаты всех фракций получают возможность задать вопросы на актуальные темы. Потом следуют выступления представителей всех фракций, где дается оценка деятельности правительства и высказываются пожелания о дальнейшей работе. По итогам отчета премьер-министр выступает с заключительным словом.
Практику отчетов ввел Дмитрий Медведев, в то время являвшийся президентом РФ. На отчете присутствует не только премьер-министр, но и все члены правительства.
Сам отчет проходит по установленной процедуре. Традиционно в ходе пленарного заседания Госдумы время председателю правительства для выступления не ограничивают. После выступления депутаты всех фракций получают возможность задать вопросы на актуальные темы. Потом следуют выступления представителей всех фракций, где дается оценка деятельности правительства и высказываются пожелания о дальнейшей работе. По итогам отчета премьер-министр выступает с заключительным словом.