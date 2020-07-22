Москва, , 13:50 — REGNUM Подавляющее большинство стран, участвующих в Договоре по открытому небу, заинтересованы в его сохранении. Это соглашение ещё можно спасти, заявил 22 июля замминистра иностранных дел России Александр Грушко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По его словам, полное ощущение того, что абсолютное большинство участников хотят сохранить договор, появилось после конференции, созванной из-за объявления США о желании покинуть договор.

«Мы исходим из того, что всё-таки ещё есть время для того, чтобы попытаться его спасти, сохранить баланс интересов», — сказал Грушко.

Дипломат отметил, что участники договора снова проводят консультации по полётам, которые предусмотрены соглашением. Эти переговоры ранее прервала пандемия.

Пока небо оствётся открытым, формальный выход США ещё не произошёл, добавил он.

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