Киев, , 13:31 — REGNUM Указ, согласно которому с 1 августа на Украине вводится безвизовый режим для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии на срок до 90 дней в течение шести месяцев, подписал украинский президент Владимир Зеленский. Документ обнародован 22 июля на сайте офиса украинского лидера.

«Установить с 1 августа 2020 безвизовый режим въезда на Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней», — говорится в указе.

Также в нем сообщается, что данное решение принято для развития и реализации в практическом плане партнерства Украины с указанными странами, дается поручение украинскому правительству о принятии связанных с данным указом мер и уточняется, что документ вступает в сиу с момента его опубликования.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что законопроект, который якобы вернет возможность обучения на русском языке в школах страны, необходимо внести в повестку дня Верховной рады Украины.