Брюссель, , 13:42 — REGNUM Санкции против структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам, согласованы постоянными представителями 27 стран, входящих в Евросоюз. Об этом сообщил 22 июля источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Послы сегодня согласовали санкции против служб разведки России, Китая и КНДР, а также российских и китайских граждан, причастных к кибератакам», — сказал источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские издания, ссылаясь на спецслужбы, утверждали, что Россия якобы причастна к хакерским атакам с попыткой кражи данных о разрабатываемой вакцине от COVID-19. В США лидер республиканцев в палате представителей Конгресса Кевин Маккарти пообещал представить законопроект о введении санкций против таких хакеров. Он заявил, что к кибератакам могут быть причастны Россия и Китай. Российские власти категорически опровергают отношение к такого рода вмешательствам.

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