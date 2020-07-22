Абуджа, , 13:33 — REGNUM В Сенате Нигерии приняли резолюцию об отставке высшего командного состава вооруженных сил страны на фоне постоянных нападений вооруженных банд и исламистских боевиков на гражданских лиц на севере страны. Об этом передает ВВС Africa.

Принятая резолюция призывает к назначению нового начальника штаба обороны, а также начальников военно-воздушных сил, пехоты и флота.

Отвечая на резолюцию, президент Мухаммаду Бухари настаивал на том, что назначение высшего командного состава является президентской прерогативой и добавил, что в качестве главнокомандующего вооруженными силами Нигерии он будет принимать решения в интересах страны.

В отчетах армии говорится, что более 350 рядовых вооруженных сил Нигерии покинут ряды армии из-за потери доверия руководства и низкий боевой дух. Ранее в Нигерии запретили добровольную отставку солдат, причем некоторых из них регулярно обвиняют в трусости, жестокости, саботаже и критике военного руководства.

Уже более десятилетия Нигерия страдает от нападений террористов «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате атак террористов погибли более 30 000 человек, а более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

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