Киев, , 13:22 — REGNUM Экс-народный депутат Верховной рады Давид Жвания, который ранее входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, обнародовал видео с компроматом на бывшего президента Украины.

Видео было обнародовано сегодня, 22 июля, фрагменты заявлений Жвании публикуют многие центральные украинские СМИ.

В частности, Жвания называет Порошенко, Турчинова и других лидеров государственного переворота-2014 «преступной группировкой, которая с самого начала ставила цель захватить власть для личного обогащения».

По его словам, в рамках подготовки к перевороту Порошенко и его соратники финансировали Майдан, специально подогревали протестные настроения в СМИ, срывали мирные инициативы действующей на тот момент власти Виктора Януковича, вели «сепаратные» переговоры с депутатами Партии регионов и с иностранными посольствами.

По его подсчетам, Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 4 млрд долларов.

Жвания заявил, что он сам в 2014 году через на тот момент посла Украины в ФРГ, а позже главу МИД Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 млн евро за поддержку Порошенко.

Политик заявил, что готов дать показания органам следствия по всем озвученным им и другим фактам.

ИА REGNUM отмечает, что реакции от правоохранительных органов на заявления Давида Жвании пока нет.