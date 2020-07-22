Москва, , 13:18 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы предостерег главу правительства РФ Михаила Мишустина от вовлечения граждан в «цифровое рабство», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

«Нужно не позволять нашим гражданам оказаться в «цифровом рабстве», — заявил Миронов в ходе отчета правительства.

Он обратил внимание на то, что «люди боятся цифровизации, у людей технофобия».

"Люди опасаются защиты своих личных интересов, опасаются, что банковская карточка будет взломана, что на паспорт может быть взять кредит и паспорт станет всеобщим достоянием», — говорит парламентарий.