Стокгольм, , 14:03 — REGNUM Депутат Европейского парламента от Швеции Петер Лундгрен, входящий во фракцию евроскептиков, считает, что соглашение, подписанное правительством премьер-министра Швеции Стефаном Лёвеном на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, главным итогом которого стала договоренность о порядке формирования фонда восстановления пострадавших от пандемии коронавируса стран ЕС, является «чистой катастрофой».

На странице у себя в Facebook Лундгрен отмечает, что ЕС сегодня больше напоминает Соединенные Штаты Европы. Об этом 21 сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что 21 июля премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в ходе переговоров в Брюсселе договорился с остальными участниками саммита о выделении 750 миллиардов евро на оказание помощи пострадавшим странам. Швеция была одним из участников так называемой «скупой четверки», которая выступала против выделения щедрых грантов. Однако в ходе четырехдневных переговоров лидерам ЕС удалось достичь компромиссного соглашения. Сам Лёвен в итоге оказался очень довольным достигнутым договоренностям.

С позицией премьер-министра не согласен депутат Европарламента от Шведских демократов Петер Лундгрен: «Это большой успех, говорят они. Но это не что иное, как чистая катастрофа».

Главным образом Лунгрен недоволен тем, что возложенные на Швецию увеличившиеся взносы в бюджет ЕС лягут тяжелым бременем на плечи шведских граждан. А дополнительные 8−9 миллиардов шведских крон (€775−872 млн), собранных с налогов направятся прямиком «в большую черную дыру» в Брюсселе, считает политик.