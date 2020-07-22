Новосибирск, , 13:00 — REGNUM Бывший полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский занял должность советника губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. По словам руководителя региона, он будет работать на общественных началах.

«Я считаю это очень важно, потому что на территории НСО такая удивительная территория: редко где проживает такое количество губернаторов. К каждому человеку такого уровня надо относиться с уважением, потому что они внесли вклад в развитие области», — передаёт портал NGS.ru заявление губернатора.

По словам Травникова, он будет использовать опыт Толоконского по экономическим вопросам и инновационным проектам, а также по взаимодействию с научным сообществом.

Добавим, Виктор Толоконский более десяти лет, с 1999 года по 2010 возглавлял сам Новосибирскую область. В 2010 году стал полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, а с 2014 по 2017 годы являлся губернатором Красноярского края.

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