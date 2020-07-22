Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань. Об этом со ссылкой на источники 22 июля сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что Пекин осудил это требование со стороны Вашингтона и пригрозил ответными мерами.

Напомним, отношения между Соединенными Штатами и Китаем становятся все более напряженными после вспышки нового коронавируса в Ухане. Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне.

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Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь считает, что закрытие в одностороннем порядке консульства КНР в Хьюстоне в течение короткого периода — это «беспрецедентная эскалация недавних действий США в отношении Китая».

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