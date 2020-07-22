Москва, , 12:58 — REGNUM Законопроект об обязанности родителей содержать совершеннолетних и трудоспособных детей, пока те не окончат школу внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» и КПРФ во главе с Сергеем Неверовым и Тамарой Плетневой, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

В Семейном кодексе предлагается прописать, что «родители обязаны содержать своих трудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, до получения ими общего образования».

"При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на трудоспособных совершеннолетних детей определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения и других заслуживающих внимания интересов сторон», — следует из документа.

Трудоспособные совершеннолетние лица старше 18 лет, обучающиеся в образовательных организациях общего образования, не относятся к лицам, имеющим право на алименты. При этом у трудоспособных, достигших 18-летия граждан возникает обязанность заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Однако, на практике совершеннолетие не всегда совпадает с финансовой независимостью человека, поскольку в образовательных организациях по программе среднего общего образования предусмотрено 11-летнее обучение. В частности, не редки случаи, когда ребенку исполняется 18 лет в период учебы в 10−11-м классах, указали авторы.