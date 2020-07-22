Москва, , 12:55 — REGNUM На прием к врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву уже записалось очень много людей, но пока у него есть возможность встречаться только с чиновниками. Об этом 22 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил сам Дегтярев.

«Начнем с митингов. Под окнами собралось несколько сот человек. Человек 200. Кричали: «Дегтярев выходи!», — сказал Дегтярев. — Я проводил совещание по отопительному сезону, чтобы эти же люди зимой не замерзли. И я действительно передал через СМИ, что на подобные вещи не откликаюсь, и предложил социальную дистанцию. Считаю, что это давление на врио губернатора, и предложил всю их энергию направить в волонтёрское движение. Если они хотят пообщаться, я пообщаюсь. Но в других, корректных форматах. Сейчас пока к толпе выходить противозаконно. На прием записалось много людей. Пока у меня физически возможность встречаться исключительно с чиновниками, которые докладывают обстановку. Пока работаю у себя на этаже. Была возможность прогуляться по городу, и я ее использовал. Это сказочной красоты город. Я всех приглашаю».

Кроме того, он сказал, что сейчас «Лозунг помоги Дегтяреву — помоги Фургалу» — самый правильный.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 июля местные жители организовали митинг, выступив против назначенного на пост врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева.

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