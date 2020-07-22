Москва, 22 июля 2020, 12:39 — REGNUM Использование России в качестве образа врага достигло в Великобритании состояния абсолюта, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад парламента Великобритании по так называемому российскому вмешательству является «русофобией в фейковой огранке».
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