Москва, , 12:39 — REGNUM Использование России в качестве образа врага достигло в Великобритании состояния абсолюта, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Естественно, есть общий фон борьбы Запада, Америки и Англии против России. Это общий фон. Он внепартиен. Он существует как данность, и по мере усиления России он тоже усиливается. Это противостояние России по всем фронтам. Но надо иметь в виду, что Британия погрузилась в мощнейший внутриполитический кризис. Начиная с того же 2014 года. Выходом Британии из ЕС внутренний раскол нисколько не преодолен. Он усилен. В этом смысле для британских политиков эта взаимная борьба на уничтожение все так же является доминантой», — сказал Шаповалов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад парламента Великобритании по так называемому российскому вмешательству является «русофобией в фейковой огранке».

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова назвала доклад Британии о России «русофобией в фейковой огранке»