Минск, , 12:36 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина считает целесообразным ограничить число наблюдателей на избирательных участках во время выборов президента республики.

«Предлагаю уменьшить количество наблюдателей в основной день голосования до пяти, — сказала Ермошина. — Если комиссия небольшая (не больше семи человек), то количество наблюдателей не может превышать более 50% от состава комиссии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии избирательные комиссии аккредитовали более 42,8 тыс. национальных наблюдателей на выборах президента. В 2015 году на предыдущих президентских выборах аккредитацию получили 43,5 тыс. наблюдателя.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, на высший пост претендуют пять человек.

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