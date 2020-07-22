Москва, , 12:35 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал неправдой данные экспертов о том, что медикам не доплачивают «коронавирусные» надбавки, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

«Эти эксперты не базируют свои знания на фактах и на том, что есть на самом деле. Поверьте, что мы мониторим внимательнейшим образом доплаты врачам. Неправда это, в этом я абсолютно уверен», — сказал Мишустин в Госдуме.

Президентские выплаты за выполнение особо важных работ в период пандемии коронавируса получили более 290 тысяч медицинских работников, и свыше 400 тысяч человек получили выплаты за работу с группами риска, сказал Мишустин.