Москва, , 12:34 — REGNUM Авторы доклада о российском вмешательстве во внутренние дела Великобритании, который подготовил комитет по разведке парламента Соединенного Королевства, надеются выставить шотландских сепаратистов политиками, которыми управляет рука Кремля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Последствия этого доклада вполне понятные. Будет новый шотландский референдум о независимости. Этот доклад направлен на то, чтобы скомпрометировать шотландских сепаратистов. Продемонстрировать, что ими управляет рука Кремля. В этой ситуации поражает больше всего то, что британские политики настолько не верят в нормализацию отношений с Россией или не хотят этой нормализации (так же, как и большинство американских политиков), что используют в своей внутриполитической борьбе образ плохой России, совершенно не думая о внешнеполитических последствиях, — сказал Шаповалов. — Для них важно решение своих внутриполитических задач. Сиюминутных, своекорыстных, приземленных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, комитет по разведке парламента Великобритании призвал наделить британские спецслужбы дополнительными полномочиями для противостояния «российской угрозе».

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