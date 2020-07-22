Москва, 22 июля 2020, 12:33 — REGNUM Если верить антироссийской пропаганде, которая все усиливается в Великобритании, то получается, что все политики Соединенного Королевства оказываются наймитами и агентами Кремля. Об этом 22 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал доклад комитета по разведке парламента Великобритании, в котором сказано, что российские спецслужбы считают Великобританию одной из главных своих целей противостояния.
Как полагает Шаповалов, эту ситуацию надо рассматривать в контексте внутрибританской политической борьбы, у которой есть очень интересная предыстория. Россию обвиняют во вмешательстве в референдум о шотландской независимости, потом в Brexit, потом во все подряд. В конце 2019 года министр иностранных дел нынешнего британского правительства Доминик Рааб обвинил Россию во вмешательстве в британские выборы на стороны лейбористов, а именно на стороне лидера лейбористов Джереми Корбина.
Таким образом, как заметил Шаповалов, для британцев складывается чрезвычайно тяжелая ситуация, потому что получается, что их политики без исключения наймиты и агенты Кремля.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, член Лейбористской партии Лиза Нэнди заявила, что нынешнее правительство Великобритании в недостаточной мере принимает меры против «подрывной деятельности» России.
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