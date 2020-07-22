Москва, , 12:33 — REGNUM Если верить антироссийской пропаганде, которая все усиливается в Великобритании, то получается, что все политики Соединенного Королевства оказываются наймитами и агентами Кремля. Об этом 22 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал доклад комитета по разведке парламента Великобритании, в котором сказано, что российские спецслужбы считают Великобританию одной из главных своих целей противостояния.

Как полагает Шаповалов, эту ситуацию надо рассматривать в контексте внутрибританской политической борьбы, у которой есть очень интересная предыстория. Россию обвиняют во вмешательстве в референдум о шотландской независимости, потом в Brexit, потом во все подряд. В конце 2019 года министр иностранных дел нынешнего британского правительства Доминик Рааб обвинил Россию во вмешательстве в британские выборы на стороны лейбористов, а именно на стороне лидера лейбористов Джереми Корбина.

«Лейбористы, стало быть, пятая колонна и агенты российского влияния, — пошутил Шаповалов. — А комитет по разведке в настоящее время возглавляет очень интересный человек. Он был консерватором. Но был избран главой комитета при поддержке лейбористов. После этого он покинул ряды Консервативной партии. Сейчас комитет по разведке находится под контролем лейбористов. Доклад, который сделан сейчас, естественно, акцентирует внимание на том, что агенты российского влияния — это консерваторы. То есть фактически складывается парадоксальная ситуация — всесильная, страшная и ужасная Россия дергает за ниточки все британские партии. Консерваторы называют агентами влияния лейбористов, а лейбористы — консерваторов. И еще Шотландская независимая партия. В 2014 году русские якобы чуть не разрушили Британию референдумом о независимости Шотландии. И соответственно агентом влияния России выступали, естественно, шотландские политики».

Таким образом, как заметил Шаповалов, для британцев складывается чрезвычайно тяжелая ситуация, потому что получается, что их политики без исключения наймиты и агенты Кремля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, член Лейбористской партии Лиза Нэнди заявила, что нынешнее правительство Великобритании в недостаточной мере принимает меры против «подрывной деятельности» России.

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