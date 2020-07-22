Киев, , 12:26 — REGNUM Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что законопроект, который якобы вернет возможность обучения на русском языке в школах страны, необходимо внести в повестку дня Верховной рады Украины.

Об этом он заявил журналистам вечером 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я считаю, что депутаты нашей фракции должны ставить этот закон на обсуждение, на голосование. Именно поэтому на согласительном совете я предложил внести его в повестку дня… Считаю, что это будет честно по отношению к гражданам Украины — этот закон поставить в повестку дня и дальше Рада определится», — отметил Корниенко.

ИА REGNUM напоминает, что Рада должна была рассматривать соответствующий законопроект на прошлой пленарной неделе (13−17 июля), которая была последней рабочей перед летними каникулами. После ряда протестных акцией и резких заявлений «патриотических» депутатов законопроект пропал из повестки. Впрочем, глава Рады Дмитрий Разумков в одном из интервью заявил, что парламент не успел рассмотреть инициативу исключительно из-за загруженности другими вопросами.

На сегодня неизвестно, будет ли он рассмотрен в ходе внеочередных заседаний Рады в июле-августе, потому что в сентябре начнется учебный год и инициатива будет неактуальна. Между тем партия Порошенко «Европейская солидарность» грозит массовыми бунтами, если «Слуга народа» все же вернется к данному вопросу.