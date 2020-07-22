Москва, 22 июля 2020, 12:18 — REGNUM Великобритания очень активно занимает позицию одного из лидеров антироссийской волны, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя доклад комитета по разведке парламента Великобритании, авторы которого заявили, что Россия якобы стремится подорвать мировой правовой порядок, пользуясь преимуществами участия в международных организациях.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в докладе отмечается, что Россия якобы считает, что недемократический мировой порядок, основанный на «праве сильнейшего, играет ей на руку».
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