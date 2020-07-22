Москва, , 12:18 — REGNUM Великобритания очень активно занимает позицию одного из лидеров антироссийской волны, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя доклад комитета по разведке парламента Великобритании, авторы которого заявили, что Россия якобы стремится подорвать мировой правовой порядок, пользуясь преимуществами участия в международных организациях.

«Начиная как минимум с 2007 года, Великобритания очень активно занимает позицию одного из лидеров антироссийской волны, — сказал Шаповалов. — Большинство обвинений против России, которые сформулированы за этот период западным сообществом, прямо или косвенно связаны с Британией и ее политиками. И это неудивительно. Во-первых, Британия — это ближайший друг и соратник США. Во-вторых, есть исторический бэкграунд сложных отношений между Российской и Британской империями. Однако в начале «нулевых» в период Тони Блэра у российско-британских отношений были неплохие перспективы. К сожалению, они не состоялись».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в докладе отмечается, что Россия якобы считает, что недемократический мировой порядок, основанный на «праве сильнейшего, играет ей на руку».

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