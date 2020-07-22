Москва, , 12:12 — REGNUM Московская городская дума уйдёт на летние каникулы. Соответствующее решение было принято 22 июля на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Летние каникулы продлятся с 27 июля по 13 сентября 2020 года. Такие сроки были установлены в постановлении, которое поддержало большинство депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, Мосгордума ввела ответственность за неубранный борщевик.

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