Севастополь, , 11:53 — REGNUM Три кандидата в губернаторы Севастополя получили статус зарегистрированных, об этом в Севастопольской городской избирательной комиссии сообщили 22 июля.

Зарегистрированы в качестве кандидатов в губернаторы Иван Ермаков (реготделение партии «Патриоты России»), Александр Романович (региональное отделение партии «Справедливая Россия»), Илья Журавлёв (региональное отделение ЛДПР).

Всего для участия в выборах губернатора Севастополя всего выдвинуто восемь кандидатов. Помимо зарегистрированных, документы для участия в выборах подали Роман Кияшко (региональное отделение КПРФ), Михаил Развожаев (региональное отделение партии «Единая Россия»), Александра Романенко («Демократическая партия России»), Иван Соловьёв (партия «Народ против коррупции») и Ярослав Яковенко («Партия прогресса»).

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