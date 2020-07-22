Джакарта, , 11:51 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин посоветовал родителям и педагогам развивать оптимизм в детях в разгар пандемии, сообщает Kompas.

Об этом Маруф Амин заявил, приветствуя Национальный день защиты детей, который отмечается 23 июля.

«Родителям и педагогам я советую продолжать развивать оптимизм в детях в разгар пандемии. Помогите им оставаться умными, здоровыми и счастливыми», — заявил вице-президент Индонезии 22 июля 2020 года.

Маруф Амин также посоветовал индонезийским детям продолжать активно поддерживать здоровье во время пандемии.

«Продолжайте усердно учиться, заботьтесь о своем здоровье, старательно мойте руки, надевайте маски», — призвал молодое поколение Маруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии создали онлайн-страницу информационного и консультационного центра для иностранных инвесторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия запускает онлайн-платформу для иностранных инвесторов