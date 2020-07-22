Москва, 22 июля 2020, 11:39 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает законопроект о проведении в России «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
«Законопроект подготовлен, я лично буду его поддерживать. Я за восстановление справедливости», — заявил Мишустин.
Если у человека был гараж, нужно, чтобы у него была возможность его оформить, отметил он.
По словам премьер-министра, 1,4 млн земельных участков под гаражами.
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