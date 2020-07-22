Москва, , 11:39 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает законопроект о проведении в России «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Частные гаражи Евгений Катышев

«Законопроект подготовлен, я лично буду его поддерживать. Я за восстановление справедливости», — заявил Мишустин.

Если у человека был гараж, нужно, чтобы у него была возможность его оформить, отметил он.

По словам премьер-министра, 1,4 млн земельных участков под гаражами.

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