Москва, , 11:34 — REGNUM В настоящее время в России в разработку вакцин от коронавируса вовлечены 17 научных организаций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.

«В данный момент по вакцине идут серьёзные работы всех наших научно-исследовательских учреждений. Этим занимается Министерство образования и науки, этим занимается Минздрав, ФНБА, Роспотребнадзор», — заявил Мишустин.

«В данный момент 17 научных организаций и более 26 видов вакцин — это то, что мы сегодня знаем. Четыре вакцины на сегодня, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность. И по двум практически клинические испытания находятся на финальнйо стадии. Это центр Гамалеи и Минобороны. Два также готовятся уже к началу испытаний — это «Вектор» и НИИ вакцин и сывороток», — указал он.

По его словам, главная задача в настоящее время состоит в подготовке производственных площадок, в проверке безопасности вакцин.

«Я очень надеюсь, что мы осенью мы получим свою российскую надёжную вакцину от коронавируса», — подчеркнул Мишустин.