Москва, , 11:33 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что пострадал от отсутствия «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

«Сам пострадал из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии», и мы, к сожалению, его не смогли удержать», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Шеина.

Парламентарий предложил провести в России «гаражную амнистию».

«Законопроект подготовлен, я буду его поддерживать», — заявил Мишустин.

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