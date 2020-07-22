Джакарта, , 11:32 — REGNUM Правительство Индонезии через посольство в Сингапуре создало онлайн-страницу информационного и консультационного центра для иностранных инвесторов, чтобы они могли напрямую связаться с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения бизнес-планов, сообщает Antara.

«Инвесторы получили возможность напрямую взаимодействовать с правительствами 11 провинций, чтобы обсудить, какие инвестиционные проекты доступны, а также задать любые интересующие их вопросы», — заявил посол Индонезии в Сингапуре.

Инвесторов в регионе Юго-Восточной Азии также пригласили использовать данную платформу как средство реализации инвестиционных планов в Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия выразила заинтересованность в приобретении истребителей Eurofighter Typhoon.

Подробнее в материале: Индонезия намерена приобрести истребители Eurofighter Typhoon

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