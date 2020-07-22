Москва, , 11:26 — REGNUM Госдума подготовила около 400 вопросов главе правительства РФ Михаилу Мишустину и рассчитывает на ответы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

«У нас будет задано 22 вопроса, по пять вопросов от каждой фракции и от независимых депутатов. Коллеги, но несколько сот вопросов, в буквальном смысле слова, около 400 вопросов, были направлены в правительство, и мы надеемся на них также получить ответы», — заявил Володин.

Он отметил, что к отчету правительства РФ начали готовиться в начале 2020 года, отчет был запланирован на апрель, в связи с пандемией он был перенесен.